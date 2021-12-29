Польша сообщила обнадеживающую новость о ситуации на границе с Беларусью

Во вторник, 28 декабря, впервые за многие недели польские пограничники не зафиксировали нелегального пересечения границы мигрантами из Беларуси.
Об этом сообщила пограничная служба Польши в Twitter.
"Вчера не было ни одной попытки нелегального проникновения на территорию Польши", - говорится в сообщении.
В этот день примерно 30 человек в районе села Черемха все же подошли к линии границы, но прорываться через изгородь дальше не стали, уточнили польские пограничники.
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Эта группа около 1 ч. передвигалась вдоль границы. Но в конце концов люди развернулись и ушли вглубь территории Беларуси, рассказала пресс-секретарь пограничников Польши Анна Михальская, передает PAP.
По ее словам, возле Наревки группа мигрантов подходила к барьеру, там была повреждена колючая проволока. Также вблизи Беловежи, недалеко от линии границы, остановился автомобиль белорусских пограничников. Люди из него дважды выстрелили в воздух.
25 декабря 69 человек пытались нелегально пересечь польско-белорусскую границу. В Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников.
23 декабря большая группа мигрантов пыталась попасть из Беларуси в Польшу понтоном через реку Свислочь. Польские пограничники сообщили, что белорусские службы помогали иностранцам. Мигрантов задержали.
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