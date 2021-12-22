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среда, 22 декабря 2021 16:06

Польша предъявила 91 украинцу обвинение в помощи нелегальным мигрантам

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Польша предъявила 91 украинцу обвинение в помощи нелегальным мигрантам
Украинцы чаще всего способствовали нелегальным мигрантам в Польше. Фото: Reuters

В этом году Пограничная служба Польши предъявила 91 украинцу обвинение в содействии нелегальной миграции.

Всего за год предъявили 422 обвинения в помощи нелегальным мигрантам, передает PAP.

"Среди этих людей больше всего было граждан Украины – 91 человек, Грузии – 56 и Сирии – 55" – сообщили пограничники.

Всего за год в Польше зафиксировали около 40 тыс. попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы.

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Польша со 2 сентября ввела чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

31 октября за перевозку нелегальных мигрантов от границы Беларуси задержали четырех человек. Среди них был один украинец. Остановили его в городе Бельск-Подляски. В его автомобиле Toyota было три курда.

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