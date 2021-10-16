Польша отгородится от Беларуси "стеной"

Польша защитится стеной от Беларуси. Фото: REUTERS

Сейм Польши принял специальный закон о строительстве паркана на границе с Беларусью. Акт предусматривает, что это будет крепкая и высокая ограда, оборудована системой мониторинга и датчиками обнаружения движения.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что строительство "стены" на польско-белорусской границе призвано защитить Польшу от миграционного шантажа в долгосрочной перспективе - в этом случае со стороны белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина, передает Рolskie Radio.

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"Мы не хотим, чтобы нас шантажировали", - сказал глава польского правительства.

Матеуш Моравецкий также добавил, что сделает все, чтобы усилить патрулирование на границе, а также, чтобы помочь мигрантам.

На польско-белорусской границе построят постоянное ограждение, что будет иметь современные электронные и телекоммуникационные датчики и камеры. По соображениям безопасности технические детали инвестиции являются конфиденциальными. Общую стоимость проекту оценили в 1,6 млрд злотых. По данным Пограничной службы Польши, с начала октября зафиксировано более 6 тыс. попыток нелегального пересечения границы из Беларуси в Польшу. С начала сентября таких попыток зафиксировано более 18 тыс. От 2 сентября в связи с миграционным давлением режима Лукашенко в пограничной полосе с Беларусью в Подляшском и Люблинском воеводствах введено чрезвычайное положение.