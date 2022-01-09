Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

 
Ексклюзивы
1/5
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото
1 Просмотров: 1836
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 2466
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
8 Просмотров: 4842
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 6948
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 666
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2277
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1467
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3312
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1503
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
На Банковой – страх. Руководителя САП выбирают 16 месяцев – Шабунин
Просмотров: 1809
Фото
Все фото
3
4
3
7
5
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Более 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против вакцинации
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Российские войска окружают Украину с трех сторон: NYT опубликовало карту
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Обстрел журналистов и пожизненное протестующим: последние события в Казахстане
Видео
Все видео
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
Дети играют под звуки выстрелов: "миротворцы" ОДКБ продолжают зачищать Алматы
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
В Алмате продолжаются локальные бои между военными и митингующими: видео 18+
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4509
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3609
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2016
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3249
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1710
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 360
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
воскресенье, 09 января 2022 16:29

Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

  Комментировать
Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL
Строительство газопровода GIPL, идущего из Литвы в Польшу, завершилось. Фото: lrt

Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL.

Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Северный поток-2" вряд ли заработает: в Госдепе США назвали условие

Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.

Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит прибалтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Об этом заявила министр иностранных дел Германии.

16 ноября Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG).

После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме согласно немецкому законодательству.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
января

Начались погромы евреев в Румынии

Самое читаемое
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 9 Просмотров: 21737
На гостелеканале &quot;Рада&quot; хвалят Лукашенко и армию Путина
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
 1 Просмотров: 9378
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом
Экс-министр Казахстана провозгласил себя лидером протестов и назвал Россию оккупантом Просмотров: 9360
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас
Протесты в Казахстане: что происходит в стране сейчас Просмотров: 9056
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 6948
Мир
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
3
 Просмотров: 450
Полный блекаут: вся страна осталась без света
Полный блекаут: вся страна осталась без света Просмотров: 540
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
Россия продолжает вводить войска в Казахстан 4 Просмотров: 981
В лагере беженцев от авиаудара погибли более 50 человек
В лагере беженцев от авиаудара погибли более 50 человек Просмотров: 351
Протесты в Казахстане: дочь Назарбаева потеряла $200 млн
Протесты в Казахстане: дочь Назарбаева потеряла $200 млн Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
9
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
9
Россия может прибегнуть к провокациям в Украине - Блинкен
8
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
4
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
Голосов: 211
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть