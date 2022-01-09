Польша и Литва закончили строительство газопровода GIPL

Строительство газопровода GIPL, идущего из Литвы в Польшу, завершилось. Фото: lrt

Литва и Польша завершили строительство газопровода GIPL.

Трубопровод протяженностью 165 километров полностью заполнили газом. Об этом сообщает оператор газотранспортной системы Литвы Amber Grid.

"Наш план и стратегический энергетический проект Литвы на $116 миллионов завершен. До конца 2021 года мы завершили строительство трубопровода GIPL", – говорится в сообщении.

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Дату запуска GIPL объявят после согласования с польским оператором газотранспортной системы, когда строительство всей соединительной инфраструктуры будет подготовлено к запуску.

Трубопровод строился с 2020 года. Он объединит прибалтийские страны и Финляндию с газовой сетью Евросоюза.

GIPL также увеличит доступ к альтернативным источникам газа в регионе, а также обеспечит безопасность поставки голубого топлива и конкуренцию.

Российский газопровод "Северный поток-2" не может быть одобрен из-за несоответствия требованиям европейского энергетического законодательства. Об этом заявила министр иностранных дел Германии. 16 ноября Немецкое Федеральное сетевое агентство временно приостановило сертификацию российского газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2 AG). После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператора газопровода "Северный поток-2" можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме согласно немецкому законодательству.