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четверг, 11 марта 2021 17:06

Польша хочет запретить представителям ЛГБТ усыновлять детей

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Польша хочет запретить представителям ЛГБТ усыновлять детей
За последние 2 года более 100 городов Польши объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Фото: pixabay.com

В Польше хотят запретить гомосексуальным парам усыновлять детей. Агентства по усыновлению, которые проводят проверку биографических данных, должны будут обращать "особое внимание" на то, живет ли человек, желающий усыновить ребенка, в однополых отношениях.

В стране запрещены однополые браки, а таким парам и раньше не разрешали усыновление, пишет Reuters. Но некоторым семьям удавалось обойти запрет, когда один из партнеров подавал заявление как одинокий человек.

"Мы готовим изменения, согласно которым люди, живущие с лицом того же пола, не смогут усыновить ребенка", - заявил заместитель министра юстиции Михал Войчик.

За последние 2 года более 100 городов Польши объявили себя "зонами, свободными от ЛГБТ". Правительственная коалиция Польши, представленная право-консервативной партии "Право и справедливость", "Понимание" и "Солидарная Польша" заявляют, что права геев несут угрозу для христианского образа жизни.

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Венгрия фактически запретила однополым парам усыновление. Парламент страны внес изменения в законодательство, определив, что усыновлять детей могут только супружеские пары.

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