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Половина страны поддерживает талибов, - афганская режиссер Сахра Карими

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Половина страны поддерживает талибов, - афганская режиссер Сахра Карими
Самая известная афганская режиссер Сахра Карими / ТСН

Украина помогла убежать из Афганистана режиссеру Сахри Карими. У нее словацкое гражданство.

О бегстве из Афганистана, отчаянии и готовности бороться, о современных талибах и отсутствии отныне прав у афганских женщин Сахра рассказала в интервью ТСН.

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Офис президента Украины откликнулся на призыв словацких кинематографистов помочь эвакуировать ее из Кабула. На первый украинский самолет она попасть не смогла, помешал хаос и толпа в аэропорту. Свой побег она снимала. Ее спасением руководили фактически в ручном режиме, выискивая по GPS. Вылететь Сахри удалось со второй попытки и с помощью турок.

"Многие люди в Афганистане, особенно мужчины, за талибов. Они привыкли думать, как они, так же вести себя с женщинами. Считают, что женщина должна сидеть дома, носить хиджаб. Никогда не разговаривать с чужими мужчинами. Не ходить на работу. Таких мужчин много. Фактически они постоянно носили "Талибан" внутри, просто надевали галстук, пиджак и шли на работу, притворяясь другими. Сейчас сменили одежду, но в голове у них то же самое. Таких почти половина страны. Но есть другое движение - против талибов, в ряды которого вступает молодежь. Пока хаотично. Никто не понимает, что происходит. "Талибану" нужно международное признание. Надеясь на это, они контролируют поведение. Не показывают лица. Надевают маску. Но внутри - традиционны. Это затишье перед бурей. Мы не знаем, что будет, если все-таки получат международное признание", - говорит режиссер.

"Талибы" начали преследование людей в Афганистане, которые ранее сотрудничали с силами НАТО или США. Хотя обещали им амнистию.

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