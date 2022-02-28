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Спецтема: Напад Росії на Україну

Полная амнистия и 5 млн рублей: Украина обратилась к российским военным

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Полная амнистия и 5 млн рублей: Украина обратилась к российским военным
Есть шанс не стать "грузом 200", а получить 5 млн руб. и амнистию. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

За четыре дня потери российских оккупантов составили более 5,3 тыс. человек. Это убиты и ранены.

Сотни солдат и офицеров врага оказались в украинском плену, сообщил министр обороны Алексей Резников.

"Многие из них - совсем юные. Кремль превращает их в преступников, делает убийцами. Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В общем видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем мизерной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. И когда видят, что их никто не встречает с цветами. Наоборот - называет фашистами и требует уйти", - написал глава Минобороны.

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У русских военных есть возможность сохранить свою жизнь и приблизить мир. Те, кто сдаст оружие и добровольно сдастся Украине, получит полную амнистию и 5 млн руб. компенсации, подчеркнул Резников.

Это инициатива международного ИТ-сообщества. Минобороны пошло на такой шаг, чтобы сохранить жизнь украинцев.

"Средства для обеспечения этой акции собирают лидеры мировой ИТ-индустрии. Мы предлагаем российским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – милосердия не будет", – отметил Резников.

За четыре дня российско-украинской украинские войска ликвидировали 29 российских самолетов, 29 вертолетов, 191 танк, 816 боевых бронированных машин, 74 пушки, один ракетный комплекс "Бук", 21 "Град", 291 единицу автотехники, три беспилотника, два корабля, пять средств ПВО.

Россияне могут узнать своих родных, позвонив на горячую линию "Вернись живым из Украины". Также продолжает работать Telegram-канал "Ищи своих".

Также Министерство внутренних дел запустило сайт. Там выкладывают фото и видео погибших в Украине российских солдат, попавших в плен, а также их документы.

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