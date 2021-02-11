Полиция в России использует Face-ID в метро для задержаний на протестах

30-летнего российского фотоблогера Георгия Мальца задержали сотрудники полиции.
Его идентифицировали с помощью технологии распознавания лиц Face-ID в московском метро, пишет Reuters.
"Я видел, что у них были какие-то фотографии, но они были не из камер - это бесспорно была фотография с моего профиля в социальных сетях", - сказал Малец.
Он сказал, что его допрашивали в течение четырех часов в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбудили по участию в предыдущих митингах. Поэтому блоггер пропустил протесты 31 января.
Московская полиция не ответила изданию на запрос комментариев по этому делу.
Но сообщения других участников протеста, которые принимали участие в митингах в последние недели в поддержку заключенного оппозиционного политика Алексея Навального, также указывают на то, что полиция использует технологию распознавания лиц для проведения арестов и задержаний.
Правозащитники обеспокоены такой целью использования систем наблюдения.
Самариддина Раджабова судили в 2019 году за то, что он бросил пластиковую бутылку в полицейского. По его словам, он также был задержан в метро перед митингом 31 января, а затем его отпустили.
Во вторник, 2 февраля, Симоновский суд Москвы отменил условный срок Навальному и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима. В России начались митинги против заключения политика. 2 февраля силовики задержали более 1,3 тыс. человек.
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