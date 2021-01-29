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пятница, 29 января 2021 12:20

Полиция раскрыла убийство, просканировав мозг подозреваемого

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Полиция раскрыла убийство, просканировав мозг подозреваемого
Впоследствии убийца признался в планировании преступления и рассказал о нем во всех подробностях. Фото: pixabay.com

В ОАЭ раскрыли дело об убийстве, используя технологию Memory Print, которая измеряет мозговые волны человека.

Подполковник Мухаммад Исса аль-Хаммади заявил, что нескольким подозреваемым, которых задержали неподалеку после инцидента, показали фотографии с места преступления, но лишь у одного человека изменились показатели мозговых волн после того, как они увидели инструмент убийства, сообщили на сайте полиции Дубая.

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Хаммади рассказал, что эксперты тщательно отбирали фотографии так, чтобы только люди, которые присутствовали на месте преступления или были к нему причастны, могли опознать местность.

Впоследствии убийца признался в планировании преступления и рассказал о нем во всех подробностях.

Достичь таких результатов эксперты кафедры судебно-психологической криминологии смогли благодаря долгой подготовке и многочисленным экспериментам. Технологию Memory Print и в дальнейшем планируют использовать в работе правоохранителей для раскрытия сложных дел.

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В Японии серийный убийца признался, что изнасиловал и убил 8 женщин в возрасте 15-27 лет и 1 мужчину. Искал жертв в соцсетях среди людей, склонных к самоубийству.

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