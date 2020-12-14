Полиция прекратила оргию с 52 участников, ибо нарушает карантин

Иллюстративное фото. Бельгийский полицейский / Alexandros Michailidis

Бельгийская полиция прервала оргию, в которой участвовали 52 человека. Она нарушала карантин.

Оргию устроили в помещении напротив клиники, где лечат больных на коронавирус. Полиция ворвалась под утро воскресенья, 13 декабря. Об этом пишет польское издание Wprost.

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Происшествие произошло в городке Сант-Мард, на юге страны, вблизи французской границы. Оргия стала частью празднования дня рождения одного из участников. Каждый человек получила штраф 250 евро за нарушение карантина.

Это не первая новость об оргиях в Бельгии, нарушающих карантин. Ранее в центре Брюсселя полиция пресекла гей-вечеринку с участием 25 человек, среди которых был венгерский депутат Европарламента и общественный гомофоб Йозеф Шаер и дипломаты.

Бельгийские СМИ пишут, что на прошлой неделе бельгийская полиция также прекратила оргию с участием 10 человек.