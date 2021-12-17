Полиция получила доступ к телефону Алека Болдуина

Полиция США получила ордер на доступ к информации в телефоне актера Алека Болдуина, застрелившего оператора Галину Гатчинс на съемках фильма "Ржавчина".

Ордер выдал суд Санта-Фе в Нью-Мексико. Там снимали фильм, передаёт CNN.

Теперь следователи будут иметь всю информацию из iPhone актера.

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"Должностные лица пытаются получить сообщения, журналы вызовов, цифровые фотографии и видео, любую частную информацию, отправленную на платформах социальных сетей, в связи с производством "Ржавчины", - говорится в ордере

Американский киноактер 63-летний Алек Болдуин случайно застрелил из винтовки операторку и ранил режиссера на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" в Нью-Мехико. Погибшей оказалась Галина Гатчинс. Она родилась в Украине и выросла на советской военной базе за Полярным кругом. Изучала журналистику в Киеве и кинематограф в Лос-Анджелесе.

В 2019 году журнал American Cinematographer назвал ее "новой звездой".