Полиция перекрыла движение по улице из-за морских львов: они спаривались на дороге

Фото: Genti Cena Photography

В столице Фолклендских островов Стэнли полицейские были вынуждены перекрыть движение по улице из-за спаривавшихся морских львов.

Животные стали это делать на тротуаре, пишет Daily Mail.

Инспекторы установили металлическое ограждение, чтобы удержать животных. Однако они вырвались и продолжили любовные страсти прямо на проезжей части.

Все зафиксировал местный фотограф Дженти Сина. На кадрах видно, как полицейские устанавливают дорожные конусы, чтобы оградить животных от автомобилей. После спаривания морские львы отправились обратно к морю.

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Фолклендские острова являются домом для морских львов и морских слонов. Морские львы прибывают на острова в конце сентября на сезон размножения, который обычно длится до Нового года. После чего они выращивают своих детенышей на суше. Затем животные отправляются открытое в море примерно в апреле, когда детеныши становятся достаточно взрослыми, чтобы выжить в воде.