Полиция Норвегии задержала российского шпиона

В Норвегии правоохранители задержали мужчину, гражданина этой страны, который мог шпионить в пользу России.
Сделали это после якобы его встречи с российским офицером разведки в Осло, сообщило Агентство внутренней разведки Норвегии, пишет AP.
50-летнего мужчину арестовали 15 августа, после передачи информации. Он "мог нанести ущерб фундаментальным национальным интересам", отмечают в разведке. За это шпиону грозит до 15 лет тюрьмы.
"Мы считаем, что благодаря своей работе он получил доступ к информации, представляющей интерес для иностранного государства", - пояснил Лайн Нивола Найгаард, прокурор разведывательного агентства.
Норвежские СМИ заявили, что дело касается промышленного шпионажа.
Задержанный работал в компании DNV GL, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере возобновляемой энергетики и нефтяной отрасли.
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Последнее известное дело по шпионажу касалось норвежского приграничного инспектора Фроде Берга. Его задержали в Москве в 2017 году и обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодки для Норвегии. В 2019 году его приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж.
В ноябре 2019 Берга и еще двух литовцев обменяли на двух россиян, которые сидели в тюрьме Литвы.
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