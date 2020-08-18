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вторник, 18 августа 2020 02:41

Полиция Норвегии задержала российского шпиона

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Полиция Норвегии задержала российского шпиона
В Норвегии задержали российского шпиона. Фото: 24 канал

В Норвегии правоохранители задержали мужчину, гражданина этой страны, который мог шпионить в пользу России.

Сделали это после якобы его встречи с российским офицером разведки в Осло, сообщило Агентство внутренней разведки Норвегии, пишет AP.

50-летнего мужчину арестовали 15 августа, после передачи информации. Он "мог нанести ущерб фундаментальным национальным интересам", отмечают в разведке. За это шпиону грозит до 15 лет тюрьмы.

"Мы считаем, что благодаря своей работе он получил доступ к информации, представляющей интерес для иностранного государства", - пояснил Лайн Нивола Найгаард, прокурор разведывательного агентства.

Норвежские СМИ заявили, что дело касается промышленного шпионажа.

Задержанный работал в компании DNV GL, которая предоставляет консалтинговые услуги в сфере возобновляемой энергетики и нефтяной отрасли.

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Последнее известное дело по шпионажу касалось норвежского приграничного инспектора Фроде Берга. Его задержали в Москве в 2017 году и обвинили в сборе информации о российских атомных подводных лодки для Норвегии. В 2019 году его приговорили к 14 годам тюрьмы за шпионаж.

В ноябре 2019 Берга и еще двух литовцев обменяли на двух россиян, которые сидели в тюрьме Литвы.

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Дата
18
августа

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