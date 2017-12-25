Полицейские убили 6-летнего мальчика

Полицейские в Техасе застрелили ребенка. Фото: ЕРА

В Техасе во время полицейской перестрелки погиб 6-летний ребенок.

Об этом пишет The Telegraph.

Полицейские преследовали подозреваемую женщину, которая пыталась убежать от них в трейлере. Она вышла на лестницу и начала стрелять в сторону полиции. Правоохранители в ответ открыли огонь.

Одна из пуль прошла через стенку трейлера и попала в мальчика. По дороге в больницу он скончался.

Полицейские, которые участвовали в перестрелке, отстранены от работы. Ведется расследование.

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