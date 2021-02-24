Полицейские перехватили рекордные 23 т. кокаина стоимостью €600 млн

Правоохранители перехватили 23 т. наркотиков. Фото: пресс служба полиции Германии

В портах немецкого Гамбурга и бельгийского Антверпена правоохранители перехватили 23 т. кокаина в течение полутора недель.

Об этом говорится в отчете на сайте полиции Нидерландов.

Общая стоимость партии наркотиков составляет €600 млн.

Адресатом перевозки стал 28-летний мужчина из Нидерландов. Позже полиция наведалась в его дом с обыском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прятал в игрушках: экс-правоохранителя взяли с кокаином на 4 млн грн

"В пятницу, 12 февраля, в порту Гамбурга таможня обнаружила 16 174 кг кокаина в трех контейнерах. Информация, полученная в результате анализа рисков голландской таможни, позволила провести досмотр контейнеров. Наркотики были спрятаны в 1ь728 банках с наполнителем, которым заглаживают трещины и дырки - например, в стене", - говорится в сообщении.

Позже правоохранители перехватили контейнер с деревянными брусками, в которых обнаружили около 7,2 кг кокаина. Перехваченый груз является абсолютным рекордом.

"Никогда еще не было перехвачено столько кокаина за один раз. Задержание и текущее расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и государственной прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии", - говорится в сообщении нидерландской полиции.

Американская таможня обнаружила в городе Цинциннат партию кукурузных хлопьев, которые были усыпаны не сахаром, а кокаином.