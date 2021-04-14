Полет дрона на Марсе снова перенесли

Полет на Марсе беспилотника Ingenuity перенесли. Фото: nachedeu.com

Космическое агентство NASA во второй раз перенесло первый полет на Марсе беспилотника Ingenuity с марсохода Perseverance, запланированный на 14 апреля.

"На следующей неделе мы назначим новую дату полета", сообщает NASA в Twitter.

Первый полет дрона на Марсе переносят из-за необходимости обновления программного обеспечения.

Несмотря на то, что разработка программного обеспечения является простой, проверка и установка займут определенное время.

Все технические характеристики вертолета-беспилотника являются надлежащими.

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Высота первого полета вертолета-дрона Ingenuity составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров. Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности. Perseverance - уже пятый американский марсоход, который NASA отправило для изучения Красной планеты.