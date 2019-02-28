Покинули отель и не обедали вместе: как прошла встреча Трампа с Ким Чен Ыном

Ким Чен ин и Дональд Трамп провели короткую встречу на саммите. Фото: unian.ua

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын пока не смогли достичь договоренности на саммите. Они раньше запланированного покинули место проведения - старейший отель Ханоя Sofitel Legend Metropole.

Диалог должны продолжить, говорится в опубликованном заявлении Белого дома.

"На этот раз никакого соглашения не было достигнуто, но их команды планируют продолжить встречи в будущем, - указывается в документе, который опубликовали вчера. - Президент США Дональд Трамп и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провели очень хорошие и конструктивные встречи во вьетнамском Ханое 27-28 февраля 2019 года. Два лидера обсудили различные пути продвижения денуклеаризации, а также концепции экономического развития".

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Согласно официальному расписанию, что опубликовал Белый дом, Дональд Трамп и Ким Чен Ын после переговоров в расширенном составе должны были встретиться на рабочем обеде, а затем принять участие в совместном подписании документов. После этого, в 16:00 по местному времени Трамп должен был дать пресс-конференцию в своем отеле.

Однако без объяснения причин рабочий обед был отменен, а пресс-конференция перенесена на 14:00. О церемонии совместного подписания документов пока ничего не известно.

Президент США Дональд Трамп рассказал о результатах встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы Белого дома, первый день саммита был отличным. Об этом Трамп написал в Twitter.