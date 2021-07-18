Показали видео лесного пожара в Испании

К тушению пожара привлекли несколько сотен пожарных. Фото: Gerard Vila/ACN

На севере Испании потушили пожар, который уничтожил 415 гектаров природного парка.

Около 350 человек пришлось эвакуировать. Об этом сообщает La Vanguardia.

Пожар возник в пятницу днем ​​у города Лланча в Каталонии. К тушению пожара привлекли несколько сотен пожарных. Задействовали также пожарную авиацию.

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Сейчас большинство эвакуированных людей вернулись в свои дома.

Челябинская область России страдает от масштабных лесных пожаров. Один человек погиб. Из-за пожаров эвакуировали более 350 человек, из них 150 - дети. Огонь от лесных пожаров перекинулся на поселок.