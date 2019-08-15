Показали видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний" в кукурузном поле

Появилось видео аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний". Фото с открытых источников.

В сети появилось видео аварийной посадки пассажирского самолета "Уральских авиалиний" Airbus А-321, что загорелся и сел в поле. Самолет вылетел из аэропорта "Жуковский". За 15 мин. был вынужден там же приземляться.

А-321 следовал в Симферополь - на временно оккупированную Россией украинскую территорию.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По меньшей мере 23 пострадавших, среди них - 5 детей.

Видео снял один из пассажиров самолета.

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Пассажиры российского самолета А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", который утром 15 августа аварийно сел в поле в Подмосковье, рассказали, что происходило в момент аварии.