Показали уникальные кадры жизни "морских цыган"

Фото: Claudio Sieber

Кочевое племя Баха, которое проживает у индонезийских островов, называют "морскими цыганами". Они рождаются на воде, живут там все время. Говорят, когда сходят на берегу, чувствуют "земляную болезнь".

Уникальные снимки и рассказы швейцарского фотографа Клаудио Зибера опубликовали The Sun.

Бахау охватывает несколько австронезийских этнических групп Юго-Восточной Азии. Свое происхождение ведет от народов Филиппин.

"Для некоторых из нас приехать к морю - это идеальный отпуск. Но для бахау, живущих на воде, это просто повседневная жизнь", - рассказывает Зибер .

Бахау живут на плавучих домах-лодках, которые называются епа-епа. Они берут с собой только необходимые вещи, такие как рыбалка и кулинарные пренадлежности и один комплект одежды для каждого члена семьи.

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Многие из них убежали из Малайзии во время конфликта между правительством и мусульманскими повстанцами. Из-за их статуса беженцев бахау не могут поселиться на берегу, потому что у них по-прежнему нет гражданства. Их дети не могут обучаться в школах на материке. Вместо этого они учатся нырять, охотиться и выпрашивать деньги у туристов, которые их посещают.

Зибер говорит, что племя практически не испытало влеяния глобализации. На вопрос, хотели бы они что-то изменить в своей жизни, бахау отвечают, что скорее нет.

Британский фотограф 39-летний Том Пирс, опубликовал серию фото, иллюстрирующую жизнь людей уникальной африканской народности, известной как "бушмены". Этническое сообщество хой сан, или сан - жители Северно-капской провинции Южноафриканской респлублики. Они являются представителями одной из старейших культур в мире. Они происходят от местных племен охотников-собирателей. Люди мало знают о том, как живут сан в наши дни. Пирс говорит, стремился сломать стереотипы, будто это люди до сих пор носят шкуры животных