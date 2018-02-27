Показали уникальную тюрьму для агрессивных белых медведей

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Возле канадского города Черчилль в штате Манитоба существует уникальная тюрьма для агрессивных белых медведей.

Город Черчиль неподалеку залива Гудзона находится посреди их миграционного маршрута. По его окрестностях проживает около 800 этих животных. Местные решили построить ловушку. Там животные проводят несколько недель перед тем, как их выпустят за более чем 50 км от жилья людей, рассказывает Daily Mail.

Наиболее опасным днем в году считается Хэллоуин. На него приходится пик миграционной активности. На этот праздник в 2013 в агрессивное животное напало на 30-летнюю Эрин Грин. 69-летний Билл Ейотт был тяжело ранен, когда поспешил ей на помощь.

О случае нападения белых медведей на людей сообщалось с 1960-х. Один из них закончился смертью ребенка.

Когда местные видят медведя, они звонят на специализированную горячую линию. В 2016-м там получили 400 звонков. Это был самый напряженный год.

Против медведей, которые находятся во "внешней зоне", используют петарды, потом резиновые и пейнтбольные пули. Если животные проходят во "внутреннюю зону", их ловят с помощью цилиндрических ловушек с мясом тюленей. Когда медведь заходит внутрь, срабатывает механизм, который закрывает за ним дверь.

Животных перевозят в пункт содержания. Его построили в 1982. Одновременно может содержать до 28 "заключенных". По состоянию на 2016-й там побывало 2 тыс. Медведей.

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Животное, которое поймали во "внутренней зоне" будут содержать около месяца. Так уменьшают вероятность того, что она повторит попытку нападения. Затем медведя транспортируют на вертолете на 50 км к северу от Черчилля и выпускают на волю. До ушей цепляют радио-передатчики, а на губы татуировщиков. Это позволяет выявить медведя, которого задерживают повторно.

Мир шокировали кадры с белым медведем, который копается в мусоре, чтобы выжить. Бессильного, истерзанного и хромого медведя, который вынужден питаться мусором, снял на видео активист из природозащитной организации Пол Никлен в Канаде.