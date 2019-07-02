Показали уникальное явление сияющих волн

Фото: Roeselien Raimond

Голландский фотограф Розелин Рэймонд зафиксировала в ночном море уникальное явление "морского сияния". Его еще называют "морским огнем" и "призраком волн".

"Мы с парнем гуляли по тропическому пляжу ночью. С каждым шагом белый прибой становился голубым. Пена превратилась в электрическую синюю линию в воде. Казалось, что звездное небо закрутилось и упало на землю. Никогда такого не видела", - говорит фотограф, сообщает Boredpanda.

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Когда пара вернулись из отпуска, узнали, что это явление очень редкое. Провоцируют его биолюминисцентные водоросли. Влюбленные решили заснять редкий момент. И попали на него через 3 года поисков.

"Было прохладно, мы просидели у воды всю ночь. Парень сказал, что пора собираться домой, и вдруг - увидела одну искорку в воде. Он не поверил моим словам, но я была уверена. Вся вода стала светиться, даже рыбы. Мы будто попали на вечеринку пришельцев. И нас пригласили", - говорит Розалин.

В Херсонской области, возле села Григорьевка Чаплинского района является уникальное озеро. Лемурийских озеро является частью залива Сиваш и имеет нежно-розовую воду. Цвет обусловлен дуналиелла солоноводною. Эта водоросль под действием солнца производит бетакаротином. Он и окрашивает воду, и наполняет ее полезными солями и минералами.