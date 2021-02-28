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воскресенье, 28 февраля 2021 15:19

Показали щенка с 2 хвостами и 6 лапами

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Показали щенка с 2 хвостами и 6 лапами
Щенок Шкипер / Neel Veterinary Hospital

Необычное щенок родился в США 16 февраля, сообщили в ветеринарной клинике Neel Veterinary Hospital, что в штате Оклахома.

На фото, опубликованных в Facebook, у животного 6 лап и 2 хвосты. Остальные 8 братьев и сестер щенка абсолютно нормальные. Об этом пишет ОНТ.

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Хозяева решили показать щенка ветеринарам. Шкипер происходит от бордер-колли и австралийской овчарки.

Во время исследований выяснилось, что в Шкипера 2 области таза, 2 нижних мочевых путях, 2 репродуктивных системы, 2 хвоста и 6 лап. Судя по всему, органы новорожденного в отличной форме, а сам он чувствует себя хорошо. Ветеринары в дальнейшем будут наблюдать за необычным щенком. Сейчас Шкипер находится дома.

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