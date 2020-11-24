Показали рождественскую елку, которая украсит Белый дом

В резиденцию президента США доставили елку, которая украсит Белый дом в рождественские праздники.

Пихта Фразера в этом году украсит голубую комнату Белого дома, сообщила американская первая леди Мелания Трамп в Twitter.

Фото: twitter.com/FLOTUS

Дерево, высота которого достигает 5,6 м, подвезли к президентской резиденции на карете, запряженной лошадьми. Первая леди США традиционно осмотрела елку, прибывшую в столицу из штата Западная Вирджиния, после чего одобрила ее установку. Во время торжественной церемонии военный оркестр играл популярные рождественские гимны.

Американские эксперты ежегодно выбирают лучшего производителя, который затем отправляет свое дерево главе государства.

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Мелания Трамп, жена действующего президента США Дональда Трампа, отреагировала на итоги выборов главы государства. На своей странице в Twitter первая леди написала, что американцы заслуживают честное голосовування. Мелания подчеркнула, все "законные" голоса должны быть учтены.