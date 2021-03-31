Показали революционный дизайн новейшего космического корабля

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила новый космический корабль Virgin Space Ship Imagine с зеркальным покрытием.

Конструкцию нового корабля считают основой производства космических аппаратов будущего, сообщает пресс-служба компании.

"Революционный дизайн покрытия, полностью обработанного зеркальным материалом, отражает окружающую среду, постоянно меняет цвет и внешний вид во время путешествий с Земли в космос. Одновременно с предоставлением тепловой защиты, этот динамический материал естественно привлекает взгляд человеческого глаза", - говорится в сообщении.

Фото: virgingalactic.com

Испытание разработки запланировано на май этого года. VSS Imagine будут испытывать на земле и в воздухе.

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