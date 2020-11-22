Показали последствия наводнения на юге Италии

Фото: ansa.it

В южной части Италии в результате проливных дождей возникли сильные наводнения.

В нескольких регионах объявили оранжевый уровень тревоги. Об этом сообщает Ansa.

В городе Мелисса упал автомобильный мост, в результате обрушения никто не пострадал.

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Как отмечается, несколько дорог перекрыли для движения транспорта. Железнодорожное сообщение с аэропортом Палермо также были задержаны, только около 9.40 поезда начали ходить регулярно.

На Липарских островах семь островов архипелага со вчерашнего дня не имеют связи с материком за сильных порывов ветра.

Служба безопасности Украины во время проверки использования средств, выделенных из резервного фонда госбюджета для проведения мер по ликвидации последствий разрушительного наводнения 2020 году на Ивано-Франковщине, обнаружила в сметах более 45 млн грн лишних затрат.