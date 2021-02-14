Показали поместья и автомобили Лукашенко

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 5814
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Просмотров: 162
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 270
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1044
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 243
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 396
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1431
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 549
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 684
Фото
Все фото
6
7
10
5
5
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Дома сдают вместе с прислугой - украинка показала дом в Бразилии
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Торнадо пронесся по городу. Есть пострадавшие
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
Влюбилась в мужчину, который старше нее на 51 год
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
18-летняя звезда TikTok покончила с собой
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Коала за рулем: животное спровоцировало ДТП с участием 5 автомобилей
Видео
Все видео
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Показали поместья и автомобили Лукашенко
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Коварный фильтр: прокурор вел заседание суда в образе котенка
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Вертолетные площадки и ледовый дворец: в Крыму нашли еще одну дачу Путина
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Просмотров: 243
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 396
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1431
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 468
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 540
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 711
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
воскресенье, 14 февраля 2021 12:49

Показали поместья и автомобили Лукашенко

  Комментировать
Показали поместья и автомобили Лукашенко
Александр Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзийоевим в резиденции "Заславль". 31 июля 2019. Фото пресслужба президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется семью большими резиденциями и обладает автопарком с элитными автомобилями, в частности, у него есть эксклюзивная модель Maybach.

Постоянная дача - это "Озерный" под Минском. На территории, занимающей 88 гектаров, расположены спортивная площадка, парк, лес, озеро и сооружения, сообщает "Радио Свобода".

Сама резиденция - это достроенная и переоборудована бывшая дача советского маршала Тимошенко - трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 м. кв.

Вторая резиденция - "Заславль", расположенная на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции принадлежат "Дипсервису".

На родине Лукашенко есть резиденция под названием "Александрия-2". Здесь он останавливается во время визитов на Могилевщину, отсюда летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько основных зданий, гостевые дома, спортивная площадка и коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" засветился на собрании Лукашенко: фото

Также есть резиденции в Березинском биосферном заповеднике, на Припяти, на Браславских озерах в заповеднике "Интерлейк", в Вискулях на территории Национального парка "Беловежская пуща". Еще 3 в Минске.

Лукашенко обладает элитным автопарком. В частности, на эксклюзивной и очень дорогой машине Maybach 62 Александр Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему вроде "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 до 500 тыс. евро.

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году

Еще у самопровозглашенного президента Беларуси является Mercedes Pullman W221 - в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe - такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины - от 170 тыс. евро.

31 августа 2017 Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет $100 тыс евро.

Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.

Еще также его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes. Такие машины стоят десятки тыс. евро.

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около $100 млн. До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около $60 млн. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит главе государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что через iPhone 12 иностранные спецслужбы отслеживают людей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Показали поместья и автомобили Лукашенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию

Ежедневно на него заходит 5 млрд людей - основали популярный интернет-сервис

145 лет назад презентовали первый телефон

В Голливуде сняли фильм в новом жанре

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 18306
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 16470
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 2 Просмотров: 16138
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 Просмотров: 13707
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 13275
Мир
Еще одна страна признала украинские водительские удостоверения
Еще одна страна признала украинские водительские удостоверения Просмотров: 279
В ЕС по-новому будут одобрять вакцины от коронавируса
В ЕС по-новому будут одобрять вакцины от коронавируса Просмотров: 108
Раскопали древнейшую в мире пивоварню
Раскопали древнейшую в мире пивоварню Просмотров: 81
В ЕС объяснили разницу между сертификатами и паспортами вакцинации
В ЕС объяснили разницу между сертификатами и паспортами вакцинации Просмотров: 171
Байден прокомментировал провал импичмента Трампу
Байден прокомментировал провал импичмента Трампу Просмотров: 765
Больше всего комментируют
14
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
5
Вражеская пропаганда. Ермак рассказал, почему падает рейтинг Зеленского
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
3
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
Голосов: 85
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть