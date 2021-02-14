Показали поместья и автомобили Лукашенко

Александр Лукашенко с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзийоевим в резиденции "Заславль". 31 июля 2019. Фото пресслужба президента Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пользуется семью большими резиденциями и обладает автопарком с элитными автомобилями, в частности, у него есть эксклюзивная модель Maybach.

Постоянная дача - это "Озерный" под Минском. На территории, занимающей 88 гектаров, расположены спортивная площадка, парк, лес, озеро и сооружения, сообщает "Радио Свобода".

Сама резиденция - это достроенная и переоборудована бывшая дача советского маршала Тимошенко - трехэтажное здание, площадь каждого этажа которой составляет около 500 м. кв.

Вторая резиденция - "Заславль", расположенная на берегу Минского моря и занимает почти 40 га. Там есть несколько особняков, теннисные корты, сад и бассейн. Официально обе резиденции принадлежат "Дипсервису".

На родине Лукашенко есть резиденция под названием "Александрия-2". Здесь он останавливается во время визитов на Могилевщину, отсюда летает до Ржева. На территории резиденции есть несколько основных зданий, гостевые дома, спортивная площадка и коттедж. Официально комплекс принадлежит "Белнафтогазу".

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Также есть резиденции в Березинском биосферном заповеднике, на Припяти, на Браславских озерах в заповеднике "Интерлейк", в Вискулях на территории Национального парка "Беловежская пуща". Еще 3 в Минске.

Лукашенко обладает элитным автопарком. В частности, на эксклюзивной и очень дорогой машине Maybach 62 Александр Лукашенко впервые был замечен в 2012 году. Тогда он сказал, что машину ему вроде "подарили". Такой автомобиль может стоить от 367 до 500 тыс. евро.

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году

Еще у самопровозглашенного президента Беларуси является Mercedes Pullman W221 - в этой машине Лукашенко ехал на инаугурацию в 2011 году. Это Mercedes S-класса пятого поколения, стоимость которого составляет несколько сотен тысяч евро.

Rolls-Royce Phantom Coupe - такой автомобиль на президентских номерах был замечен осенью 2016 года. Стоимость машины - от 170 тыс. евро.

31 августа 2017 Лукашенко испытал электромобиль Tesla возле Дворца Независимости. Это одна из самых новых и самых мощных в то время моделей, стоимость которой составляет $100 тыс евро.

Эти модели являются самыми дорогими в автопарке Лукашенко.

Еще также его можно было увидеть на Gelandewagen, Audi A8 II, Audi A8 III и на премиум-моделях Mercedes. Такие машины стоят десятки тыс. евро.

Эксклюзивный Boeing 767-32K (ER), который ранее принадлежал Туркменбаши, был приобретен для белорусского лидера и запущен в 2012 году. На пресс-конференции в 2013 году Лукашенко назвал его стоимость - около $100 млн. До этого Лукашенко использовал Boeing 737-8EV.

В 2020 году появилась информация о том, что в аэропорту есть деловой реактивный самолет "Гольфстрим G550", окрашенный в цвет государственного флага Беларуси и с бортовым номером, который указывает, что на нем может летать Лукашенко. Стоит такой самолет около $60 млн. Тогда пресс-служба Лукашенко отрицала, что самолет принадлежит главе государства.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что через iPhone 12 иностранные спецслужбы отслеживают людей.