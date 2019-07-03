Показали невероятные фото полного солнечного затмения

Фото: Reuters

Опубликовали первые фото полного солнечного затмения.

Снимки показало агентство Reuters.

2 июля в 22:23 по Киеву наступила максимальная фаза затмения, которая длилась 4 минуты 33 секунды.

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В 2019 году ожидают пять затмений - три солнечных и два лунных: Частное солнечное затмение 6 января, полное солнечное 2 июля и полное лунное 21 января. Затем можно будет наблюдать лунное затмение 17 июля и кольцеобразное солнечное 26 декабря.

Июль будет менее богатым на магнитные бури, чем предыдущие месяцы. Специалисты составили календарь неблагоприятных дней для людей, чувствительных к изменениям магнитного поля Земли.