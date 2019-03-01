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пятница, 01 марта 2019 12:39

Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана
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На берегу Калифорнии обнаружили необычную велитенский рыбу.
Фото: CNN
На берегу Калифорнии обнаружили необычную велитенский рыбу.
На берегу Калифорнии обнаружили необычную велитенский рыбу.
На берегу Калифорнии обнаружили необычную велитенский рыбу.
На берегу Калифорнии обнаружили необычную велитенский рыбу.

Тело редкой двухметровой рыбы выбросило на берег в Южной Калифорнии.

Специалисты установили, что тело является представителем одной из разновидностей солнечной рыбы. Их никогда раньше не замечали в акватории океана вблизи Северной Америки, передает CNN.

Ученые знают о пяти видов этой морской рыбы. Все они происходят из разных мест. И воды вблизи Калифорнии не подходят для жизни этого животного.

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Специалист в области океанической жизни Марианна Найгаард рассказала, что на данный момент остается загадкой почему существо пересекла экватор и оказалась в зоне, непривычной для его проживания.

В Черкасском зоопарке медведи вышли в вольер после зимней спячки. В ней животные провели два месяца.

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