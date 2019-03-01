Показали необычную находку, которую обнаружили на берегу океана

Фото: CNN

Тело редкой двухметровой рыбы выбросило на берег в Южной Калифорнии.

Специалисты установили, что тело является представителем одной из разновидностей солнечной рыбы. Их никогда раньше не замечали в акватории океана вблизи Северной Америки, передает CNN.

Ученые знают о пяти видов этой морской рыбы. Все они происходят из разных мест. И воды вблизи Калифорнии не подходят для жизни этого животного.

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Специалист в области океанической жизни Марианна Найгаард рассказала, что на данный момент остается загадкой почему существо пересекла экватор и оказалась в зоне, непривычной для его проживания.

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