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суббота, 26 октября 2019 14:40

Показали, как тают ледники

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Ученые шотландского университета превратили фото ледников, сделанные самолетом 1980-х, на 3D-модели высокого разрешения.

Таким образом можно оценить степень таяния ледников, пишет The Sun.

Автор: The Sun
  Главное внимание ученые уделили южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.
Главное внимание ученые уделили южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.

Ученые сравнили старые фото с фотографиями, сделанными беспилотниками в этом году.

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Главное внимание ученые уделили южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.

В Альпах устроили символическую поминальную службу леднику, который растаял в результате глобального потепления. Десятки человек приняли участие в "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль.

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