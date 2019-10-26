Показали, как тают ледники

Ученые шотландского университета превратили фото ледников, сделанные самолетом 1980-х, на 3D-модели высокого разрешения.

Таким образом можно оценить степень таяния ледников, пишет The Sun.

Автор: The Sun Главное внимание ученые уделили южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.

Ученые сравнили старые фото с фотографиями, сделанными беспилотниками в этом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От Антарктиды откололся гигантский айсберг

Главное внимание ученые уделили южной части ледяной шапки Национального парка в Исландии.

В Альпах устроили символическую поминальную службу леднику, который растаял в результате глобального потепления. Десятки человек приняли участие в "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль.