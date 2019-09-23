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понедельник, 23 сентября 2019 10:43

В Альпах устроили поминки леднику

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В Альпах устроили символическую поминальную службу леднике, который растаял вследствие глобального потепления.

Десятки людей приняли участие в воскресном "похоронном марше", чтобы отметить исчезновение ледника Пизоль, пишет ВВС.

Пизоль уменьшился до такой степени, что, с научной точки, зрения он потерял статус ледника.

  Похороны ледника. Фото: ВВС
Похороны ледника. Фото: ВВС

Ледник в Гларнских Альпах на северо-востоке Швейцарии уменьшился до крошечного по сравнению со своим первоначальным размером. Ученые отмечают, что ледник потерял по крайней мере 80% объема лишь с 2006-го и эта тенденция усиливается из-за повышения глобальной температуры.

По результатам исследований, к 2050-му по меньшей мере половина швейцарских ледников может исчезнуть.

Мероприятие был организован Швейцарской ассоциацией защиты климата (SACP). Эта инициатива призывает сократить выбросы углекислого газа в Швейцарии к 2050-му до нуля.

  Похороны ледника. Фото: ВВС
Похороны ледника. Фото: ВВС

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В Гренландии за один день растаяло 11 млрд т льда. Это рекордное количество за всю историю наблюдений. Из-за таяния гренландского ледяного щита в этом году уровень мирового океана повысился на 0,5 мм. К концу века эта отметка может подняться на несколько метров.

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