Показали, чем в Минске разогнали людей

Фото: tsn.ua

После протестов Минск усеян спецсредствами силовиков.

В Сети показали, что именно бросали в толпу протестующих силовики, чтобы заставить людей разойтись. Снимки распространили сразу несколько Telegram-каналов. На них хорошо видна маркировка на светошумовых гранатах, а также оставленные по себе правоохранителями гильзы от патронов, которыми стреляли в митингующих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Протесты в Беларуси: милицейский автозак въехал в протестующих

Пока нет официальной статистики о количестве раненых и погибших. Но раньше те же Telegram-каналы сообщали о по меньшей мере 4 людей в реанимации и одного погибшего юноши.

Акции протеста начались после объявления экзит-полов результатов выборов президента Беларуси, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их. Люди в ответ отбивают задержанных, происходят стычки.