Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями

Прошел конкурс свадебных фотографов, где выбирали самые удивительные фотографии со всего мира.
Лучшие работы 2021 года определили жюри премии FdB Photography Awards.
Судьи оценивали не только художественный и технический подход, но и эмоциональность в работах фотографов.
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Наибольшее количество баллов от жюри получил испанский фотограф Эдуардо Бланко.
Премию создали еще в 2015 году.
Gazeta.ua предлагает пересмотреть 20 лучших свадебных фото.
Показали фотографии, сделанные в курортных городах Крыма 1977 года.
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