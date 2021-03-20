Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями

Фото: fotografos-de-boda.net

Прошел конкурс свадебных фотографов, где выбирали самые удивительные фотографии со всего мира.

Лучшие работы 2021 года определили жюри премии FdB Photography Awards.

Судьи оценивали не только художественный и технический подход, но и эмоциональность в работах фотографов.

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Наибольшее количество баллов от жюри получил испанский фотограф Эдуардо Бланко.

Премию создали еще в 2015 году.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть 20 лучших свадебных фото.

Показали фотографии, сделанные в курортных городах Крыма 1977 года.