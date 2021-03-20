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суббота, 20 марта 2021 10:49

Показали 20 лучших свадебных фото с удивительными человеческими эмоциями
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FdB Photography Awards выбрали лучшие 20 свадебных фотографий 2021 года.
Фото: fotografos-de-boda.net
FdB Photography Awards выбрали лучшие 20 свадебных фотографий 2021 года.
FdB Photography Awards выбрали лучшие 20 свадебных фотографий 2021 года.
FdB Photography Awards выбрали лучшие 20 свадебных фотографий 2021 года.
FdB Photography Awards выбрали лучшие 20 свадебных фотографий 2021 года.

Прошел конкурс свадебных фотографов, где выбирали самые удивительные фотографии со всего мира.

Лучшие работы 2021 года определили жюри премии FdB Photography Awards.

Судьи оценивали не только художественный и технический подход, но и эмоциональность в работах фотографов.

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Наибольшее количество баллов от жюри получил испанский фотограф Эдуардо Бланко.

Премию создали еще в 2015 году.

Gazeta.ua предлагает пересмотреть 20 лучших свадебных фото.

Показали фотографии, сделанные в курортных городах Крыма 1977 года.

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