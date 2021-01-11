Пока не "скопытится": Лукашенко рассказал, сколько планирует оставаться у власти

"Президент - белка в колесе, остановиться невозможно". Фото: Reuters

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не знает наверняка, сколько еще пробудет у власти.

Об этом он заявил в интервью одному из пропагандистских каналов, передает "Лига".

"Президент - белка в колесе, остановиться невозможно. Колесо крутится, ты бежишь, бежишь, бежишь. Наверное, пока, как говорят в народе, не скопытишься, то есть не упадешь", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зла на Володю Зеленского не держу": Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной

Лукашенко считает, что Запад якобы выступил против республики для того, чтобы "подобраться к России". Лукашенко считает, что за лидером оппозиции Светланой Тихановской стоят спецслужбы Литвы и Польши.