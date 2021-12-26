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воскресенье, 26 декабря 2021 18:42

Пока надвигается угроза со стороны России, Зеленский окружает себя комиками — NYT

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Пока надвигается угроза со стороны России, Зеленский окружает себя комиками — NYT
Зеленский приводит людей к власти из "95 квартала". Фото: Reuters

Прежде чем стать президентом, Владимир Зеленский был телеактером и комиком , и он разместил союзников с аналогичной историей на ключевых постах в правительстве, включая высших советников, законодателей, администраторов и даже начальника разведки.

Такое мнение выразил американский журналист и обладатель Пулитцеровской премии Эндрю Крамер в The New York Times.

"В то время, когда Россия наращивает силы на границе с Украиной и нарастает страх перед вторжением, Зеленский окружил себя людьми, привлеченными из его комедийной студии " Квартал 95" . У немногих есть опыт дипломатии или ведения войны", — пишет Крамер.

Bihus.info насчитал три десятка человек, связанных с комедийной студией Зеленского и его семьей, которые сейчас находятся в правительстве, в том числе на должностях службы национальной безопасности в агентстве военной разведки, которому поручено следить за наращиванием российских сил.

"Глава администрации президента Андрей Ермак был медиаюристом и кинопродюсером. Руководителем студии "Квартал 95" был действующий глава СБУ Иван Баканов. Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером", – отметил Крамер.

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Журналист считает, что с таким управлением Украина может не справиться с атакой России, даже если США окажут помощь.

Крамер также отметил связь комедийного опыта Зеленского и его сегодняшней работы на посту главы государства. В напряженные моменты в переговорах с Россией президент Украины часто прибегает к юмору в своих публичных ответах.

Например, в июле Владимир Путин написал статью, в которой описал Россию и Украину как одну страну, таким образом, озвучив основания для их объединения. Зеленский подколол трактат Путина, который, к слову, имеет более 5000 слов, мол, российский президент так углубляется в историю Средневековья, что кажется, будто у него много свободного времени.

Бывший спикер ВР Дмитрий Разумков также высказался по поводу президента и его окружения, передает Крамер: "Мы приехали на комедию и закончили смотреть фильм ужасов. Это совсем не смешно".

Народные депутаты от "Слуга народа" Николай Тищенко, Александр Трухин и Евгений Брагар близки для президента Владимир Зеленского. Об этом сказал бывший руководитель Офиса президента Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону.

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Дата
26
декабря

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