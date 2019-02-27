Поймали российского шпиона

В Швеции поймали мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Фото:"24"

Служба государственной безопасности Швеции поймала мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России.

Задержание произошло в центре Стокгольма после встречи при участии вероятного шпиона, сообщает "Интерфакс".

По версии следствия, мужчина, который работает в сфере высоких технологий в Швеции. Был завербован в 2017 году офицером российской разведки, находился под дипломатическим прикрытием.

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