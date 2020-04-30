Похоронное бюро хранило десятки трупов в грузовиках из-за нехватки места - СМИ

Свидетели заявили, что возле похоронного бюро заметили 4 грузовика, в которых похоронное бюро хранило тела погибших. Фото: Reuters

В Нью-Йорке возле похоронного бюро свидетели заявили, что видели грузовики, заполненные трупами.

Трупы были обнаружены, после того как свидетели заметили, что из грузовиков капает жидкость, сообщает CNN со ссылкой на источники. Информация не подтверждена.

Одна из версий гласит, что бруклинское похоронное бюро держало в грузовиках трупы, ожидавшие кремации, из-за нехватки места. По словам сотрудника правоохранительных органов, один из грузовиков был разморожен.

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Еще один источник рассказал, что тела были помещены в лед. Владелец же похоронного бюро отказался комментировать ситуацию.

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