Похитили учеников исламской школы в городе - исчезли по меньшей мере 150 человек

В школе учатся мальчики и девочки в возрасте от шести до 18 лет. Фото: Reuters

Боевики похитили учеников исламской школы в городе Тегина в Нигерии - речь идет как минимум о 150 человек.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного пресс-секретаря губернатора штата Мэри Ноэль Берже.

Детали: Точное количество учеников школы, которых захватили, неизвестно. В частности, учитель сообщил BBC, что пропали без вести 150 студентов, в то время как, по другим сообщениям, число составляет около 200.

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В последнем инциденте свидетели, которых цитирует нигерийский новостной сайт This Day, рассказали, что боевики на мотоциклах ворвались в город и открыли беспорядочный огонь. Когда люди спасались бегством, нападавшие направились в исламскую школу и захватили детей. В школе учатся мальчики и девочки в возрасте от шести до 18 лет.

В канадском городе Камлупс с помощью радара обнаружили останки 215 детей на территории бывшей школы-интерната для коренного населения.