Похитили и пытали: показали первое фото убитых в Африке российских журналистов (+18)

Автор: Bigmir.net Российских журналистов, которые погибли в ЦАР, могли похитить и пытать

Россиян сначала похитили, потом допрашивали, а потом убили, пишет французское издание Рalmares Сentra Frique, обнародовав соответствующее фото.

"Большая ошибка заключается в том, что трое журналистов были без сопровождения, но имели свои карточки для прессы. Редко можно увидеть убитых зарубежных журналистов в Центральноафриканской Республике, за исключением Камилы Лепаг, убийство которой был заказано из страны ее происхождения согласно некоторым опрометчивым суждениям" , - говорится в материале.

Отмечается, что Франция никогда не скрывала презрения по отношению к России, продвигающей своих "пешек" в ЦАР.

Автор: Рalmares Сentra Frique Российских журналистов, которые погибли в ЦАР, могли похитить и пытатьм

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В свою очередь, ТАСС со ссылкой на представителя многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР Владимира Монтейро сообщает, что представители организации не имеют сведений о похищении журналистов и пытки перед убийством.

"У нас нет информации о том, что произошло до того момента, как мы нашли их тела. Так что я не могу подтвердить эту информацию. Сейчас ведется расследование, но на данный момент нет каких-то результатов", - сказал он.

Трех российских журналистов нашли мертвыми в Африке 31 июля, где они снимали документальный проект о работе ППК "Вагнер". Россиян атаковали около полуночи. Неизвестные открыли огонь по машине из автоматов.