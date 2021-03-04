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четверг, 04 марта 2021 17:32

Похитили более 600 учеников за 3 месяца - что происходит с терроризмом в мире

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В Нигерии исламские террористы из "Боко Харам", сообщники ИГИЛ, похитили, а через несколько дней вернули 279 школьниц. Такие похищения в стране происходят регулярно. Местные власти призналась, что похитителям каждый раз платят выкуп, чтобы избежать массовых жертв. Gazeta.ua разобралась, как выглядит картина терроризма в мире.

Нигерийский бизнес на похищении детей

Как пишет ВВС, с декабря более 600 учеников похитили из школ в Нигерии. Похищение почти 300 учениц стало 2-м таким терактом менее чем за 10 дней. 27 ребят и их учителей похитили 17 февраля и освободили 27 февраля.

Власти заявляют, что нападения на школы осуществили "бандиты", то есть вооруженные грабители, воры скота и другие боевики. Слабые силы безопасности в регионах, полиция и армия, выплаты выкупов, сделали похищения прибыльным источником дохода.

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До сих пор жертвами похищений были, как правило, путешественники. Те платили от $20 тыс. до $ 200 тыс. за свободу. Но после "разрекламированного" похищения 2014-го 276 школьниц исламистами из "Боко Харам" все больше вооруженных групп в регионе прибегают к массовым похищениям учеников.

Похищение сотен детей гарантирует гласность и участие правительства в переговорах может означать выкуп в миллионы долларов. Местный эксперт по безопасности Кеми Окениодо считает, что такой подход сделал похищения "бизнесом".

Безопасность в Нигерии при президентстве нынешнего главы страны Мухаммада Бухари ухудшилась - произошло уже 4 массовых похищения учеников. Хотя военные проводят операции против бандитов, большинство лесных заповедников до сих пор под контролем террористов.

После одного из похищений запустили "Инициативу безопасных школ". Чтобы усилить безопасность в школах, вокруг них строят заборы. На этот 3-летний проект, который поддержал специальный посланник ООН по вопросам глобального образования и британский экс-премьер Гордон Браун, выделено $14 млн. Военные Нигерии построили блок-посты рядом с некоторыми школами. Некоторые учебные заведения нанимали местных вооруженных дружинников, но это часто неэффективно. В стране с населением 196 млн человек почти 10 тыс. школ.

Терроризма в мире становится меньше из года в год

"Глобальный индекс терроризма", опубликованный в конце ноября 2020-го, показал, что смертность от терроризма в мире снижается 5-й год подряд - с момента пика 2014-го. Количество смертей снизилась на 59%, до 13 826 жертв за 2019 год. Конфликты остаются главной движущей силой для терроризма - более 96% смертей от терактов 2019-го произошли в странах, которые в то время были в конфликтах.

Ежегодный "Глобальный индекс терроризма" существует 8-й год. Его разрабатывает "Институт экономики и мира".

Самое большее снижение смертности произошло в Афганистане и Нигерии, однако они единственные страны, где в результате терактов погибли более тысячи человек в год.

63 страны сообщили как минимум о 1 смерти в результате терроризма 2019-го. 17 стран о более чем 100 смертей.

Наиболее смертельно опасны - Афганистан, Нигерия, Сомали, Конго, Йемен и Сирия

Согласно этому индексу, Южная Азия - наиболее пострадавший от терроризма регион. Среди стран больше всего пострадал Афганистан. Глобальные экономические убытки от терроризма оценивают в $26,4 млрд 2019-го, что на 25% меньше, чем 2018-го.

2-й год подряд в Южной Азии фиксируют больше смертей, чем в любом другом регионе, несмотря на улучшение ситуации в Афганистане, Пакистане и Индии.

  Графики относительно терроризма в мире "Института экономики и мира"
Графики относительно терроризма в мире "Института экономики и мира"

В Афганистане 2019-го произошли 1422 теракты, в которых погибли 5725 человек. В Ираке 495 терактов, жертвами стали 564 человека. В Нигерии 411 терактов, приведших к смерти 1245 человек. В Сирии 211 терактов, в которых погибли 517 человек. В Сомали 239 терактов, в которых погибли 569 человек. В Йемене 561 теракт и 555 смертей. В Пакистане 279 терактов, унесших 300 жизней. В Индии 558 терактов, в которых погибли 277 человек. В ДР Конго 213 терактов, унесших 559 жизней. На Филиппинах 348 терактов, в которых погибли 284 человека.

Наибольший рост смертности от терроризма произошло в Буркина-Фасо, где количество смертей возросло на 590%. Другие страны, где было существенное ухудшение ситуации - Шри-Ланка, Мозамбик, Мали и Нигер.

Крупнейшие террористические организации - исламистские

Крупнейшие террористические группы были среди исламистов - "Талибан", "Боко Харам", и деловые и "Аш-Шабаб". Эти террористические группы ответственны за большинство, 55% или 7578, смертей.

2019-го "Талибан" оставался самой смертоносной террористической организацией в мире. Однако количество смертей, которые они вызвали снизилась на 18% в год. Сила и влияние ИГИЛ также продолжали падать - впервые с тех пор, как эта группа стала активной. На их счету меньше тысячи смертей за 2019-й.

Несмотря на снижение активности ИГИЛ на Ближнем Востоке и в Северной Африке, дочерние их группы продолжают действовать по миру. В 27 странах зарегистрировали нападения ИГИЛ или их филиалов. Больше всего пострадали страны Африки к югу от Сахары - в регионе 7 из 10 стран с самым большим приростом смертности от терроризма. Связанные с ИГИЛ организации несут основную ответственность за рост количества смертей - 41% из тех, что произошли в странах Африки к югу от Сахары.

Экономический ущерб от терроризма за 5 лет уменьшились в более чем 4 раза

Глобальные экономические убытки от терроризма уменьшились с $115,8 млрд 2014 года до $26,4 млрд 2019-го. То есть в более чем 4 раза. Здесь оценивают смертельные случаи, травмы, материальный ущерб и потери для ВВП стран.

"Эти оценки консервативны, потому что есть много моментов, которые не включены в методологию из-за сложности получения глобальных сравнительных данных. Таких как сокращение туризма, деловой активности, производства и инвестиций, в дополнение к расходам на борьбу с терроризмом и государственные расходы на безопасность", - говорится в отчете.

Афганистан понес также крупнейшие среди стран мира экономический ущерб - почти 16,7% от ВВП страны. По региону, то страны Африки к югу от Сахары и Южная Азия имеют самые большие экономические потери - $12,5 млрд и $5,6 млрд соответственно.

Количество терактов ультраправых выросла на Западе на 250% за 5 лет

"Вступая в новое десятилетие, видим появление новых угроз. Произошел подъем ультраправых на Западе и ухудшение ситуации в Африке к югу от Сахары. Кроме того, как видно из недавних терактов во Франции и Австрии, много мелких групп, которые симпатизируют ИГИЛ, еще активны. Чтобы сломать это влияние, нужны три инициативы - прекратить освещение деятельности террористов в СМИ и соцсетях, перекрыть их финансирование и уменьшить количество тех, кто им сочувствует", - говорит исполнительный глава "Института экономики и мира" Стив Киллелеа.

Для Северной Америки, Западной Европы и Океании угрозы ультраправого терроризма выросли на 250% за последние 5 лет. 2019-го по вине ультраправых террористов погибли 89 человек.

За последнее десятилетие показатели устойчивого развития снизились во многих экономически развитых странах. Эта тенденция, видимо, сохранится через длительный экономический спад, вызванный Covid-19. Это, вероятно, усилит политическую нестабильность и насилие. Пандемия может повлечь за собой новые вызовы в борьбе с терроризмом.

"В период с 2011-го по 2019-й количество насильственных действий на Западе выросла на 277 процентов. Существуют серьезные опасности, ухудшение экономических условий приведет к тому, что все больше людей станут отчужденными и уязвимыми к экстремистской пропаганде", - объясняет старший научный сотрудник "Института экономики и мира" Томас Морган.

Институт дает исчерпывающий обзор основных мировых тенденций и моделей терроризма за последние 18 лет. В отчете проанализированы 163 страны, 99,7% населения мира. Показатели включают количество терактов, смертей, ранений и материального ущерба.

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