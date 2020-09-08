Похищение Марии Колесниковой: что известно о местонахождении соратницы Тихановской

Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе. Фото: facebook.com/maria.kalesnikava

Член координационного совета Мария Колесникова прошла пограничный контроль и поехала в сторону Украины.

Об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"8 сентября, в начале пятого утра, члены координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и поехали в сторону Украины", - сообщил Бычковский.

Телеканал "Беларусь 1" в своем Telegram-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов ночью бежали за границу.

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"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении. Также сообщается о проведенных с украинской стороной поисках Антона Родненкова и Ивана Кравцова.

В Госпогранкомитете не смогли подтвердить эту информацию, повторив, что пограничный контроль прошли все трое.

Белорусское телевидение также опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, которое, как утверждается, было обнаружено на мобильнике одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.

Интерфакс со ссылкой на государственное белорусское агентство "Белта" сообщает, что при пересечении границы Колесникову задержали еще в Беларуси. По этой информации, выехать смогли только Родненков и Кравцов. "Сейчас они находятся на территории Украины", - говорится в сообщении.

7 сентября неизвестные в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.