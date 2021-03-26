Погребенный заживо мужчина хотел показать процесс воскресения, но с мертвых не восстал

Джеймс Сакалу попросил закопать его живьем. Фото: ZambiaReports

В Замбии народный целитель и член местной сионской церкви 22-летний Джеймс Сакалу похоронил себя заживо с целью воскреснуть.

Однако восстание из мертвых не произошло, пишет Zambia Reports.

21 марта, в воскресенье, знахаря закопали живьем другие члены церкви. Мужчина хотел показать, как работает его способность воскресать.

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После отказов членов церкви Сакалу сам выкопал большую могилу, прыгнул в яму и настаивал его закопать. Якобы несколько членов церкви согласились и засыпали горе-целителя землей.

Присутствующие после "похорон" пытались вернуть Сакалу к жизни с помощью пения, но ничего не получилось. Тогда они выкопали мужчину, но тот уже не дышал.

Полиция разыскивает 3 подозреваемых, которые согласились закопать Сакалу.

В городе Липовец, Винницкой области, двух мужчин задержали за убийство их знакомого. Его убили и закопали на берегу реки. Полицейские подозревают, что мужчины могли закопать еще живым.