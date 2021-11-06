Погибла обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса

Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бразилии в авиакатастрофе погибла 26-летняя певица и обладательница "Латинской Грэмми" Марилия Мендонса.

Самолет с артисткой разбился между Гоянией и небольшим городом Каратинга в штате Минас-Жерайс, расположенном к северу от Рио-де-Жанейро. Воздушное судно упало под водопадом, сообщает The Associated Press.

На борту самолета находились еще 4 пассажира, в том числе дядя певицы, продюсер и двое членов съемочной группы. Они тоже погибли.

Информация о гибели артистки вызвала волну печали в социальных сетях по всей Бразилии, в том числе среди поклонников, политиков, коллег и футболистов. "Я отказываюсь верить, я просто отказываюсь", – написал в Twitter звезда бразильского футбола Неймар.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сказал, что известие о трагической гибели певицы "шокировало всю страну".

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Марилия Мендонса исполняла музыку в стиле кантри, которую в Бразилии называют сертанехо.

В 2019 году альбом Em Todos os Cantos принес Мендонсе Латинскую Грэмми как лучший альбом сертанехо. В этом году ее номинировали на эту премию за альбом "Patroas".

У певицы остался сын, которому в следующем месяце исполнится два года.

В бельгийском городе Льеж погибла украинка 28-летняя Элла Петниченко. Женщина была студенткой Королевской консерватории, где училась вокалу.