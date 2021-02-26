Поезд "Интерсити" врезался в локомотив

Фото: Miejsce zdarzenia/PSP

В пятницу, 26 февраля, в Польше столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" на станции Гродзиско Дольне.

Пострадали 5 человек, пишет RMF24.

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Водитель локомотива должен переждать, пока проедет поезд по соседнему пути. Однако он этого не сделал и выехал на колею поезда. После этого "Интерсити" врезался в локомотив.

Машинисты получили небольшие травмы. Также травмировались 3 пассажира "Интерсити". Одного из них госпитализировали.

Специальная комиссия выясняет причины аварии. Столкновение было незначительным. Поезда с рельс не сошли.

В Киеве недалеко от ул. Промышленной произошла авария на железной дороге. На маневровой ветке с рельсов сошли 7 вагонов загруженного поезда.