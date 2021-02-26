Поезд "Интерсити" врезался в локомотив

В пятницу, 26 февраля, в Польше столкнулись локомотив и поезд "Интерсити" на станции Гродзиско Дольне.
Пострадали 5 человек, пишет RMF24.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сразу 7 травмированных: показали впечатляющую аварию
Водитель локомотива должен переждать, пока проедет поезд по соседнему пути. Однако он этого не сделал и выехал на колею поезда. После этого "Интерсити" врезался в локомотив.
Машинисты получили небольшие травмы. Также травмировались 3 пассажира "Интерсити". Одного из них госпитализировали.
Специальная комиссия выясняет причины аварии. Столкновение было незначительным. Поезда с рельс не сошли.
В Киеве недалеко от ул. Промышленной произошла авария на железной дороге. На маневровой ветке с рельсов сошли 7 вагонов загруженного поезда.
Комментарии