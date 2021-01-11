Подстрекательство к мятежу: опубликовали резолюцию об импичменте Трампа

Текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа опубликовала Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов.
Об этом сообщил CNN.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.
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В тексте говорится, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".
Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января.
Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.
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