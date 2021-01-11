Подстрекательство к мятежу: опубликовали резолюцию об импичменте Трампа

Конгрессмены опубликовали текст резолюции об импичменте Трампа. Фото: Reuters

Текст резолюции об импичменте действующего президента США Дональда Трампа опубликовала Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов.

Об этом сообщил CNN.

Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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В тексте говорится, что "президент Трамп поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты".

Вопрос об импичменте рассмотрят 13 и 14 января.

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.