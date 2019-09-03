Подросток расстрелял свою семью

В США подросток расстрелял 5 членов своей семьи. Фото: CNN

14-летний американец с штата Алабама, США, застрелил 5 членов своей семьи из пистолета калибра 9 мм.

Трое погибли на месте, а другие - в реанимации. Среди пострадавших 2 взрослых и дети, сообщает CNN.

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Мотивы убийства полицейские пока не называют. Подросток сам все спланировал и достал оружие. Пистолет после преступления выбросил.

В ночь на 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области России 16-летний Тимерлан Камалетдинов топором зарубил всю свою семью. После того убил себя - спрыгнул с башни сотовой связи "МегаФона", сообщает Telegram канал Mash.