Подозреваемый в покушении на президента умер в заключении

Подозреваемый в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту скончался в больнице.

Мужчину охраняли службы безопасности, сообщает Reuters. После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети, мужчину бросили в кузов военного пикапа.

"В ходе следствия его состояние ухудшилось. Задержанного доставили в больницу, где он скончался", - говорится в заявлении правительства.

Фото: Reuters

Сейчас устанавливают причину смерти.

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26 мая полковник Гойта стал временным правителем Мали в результате второго за девять месяцев военного переворота. В августе 2020-го он возглавлял первый переворот и вместе с военными сверг режим президента Ибрагима Бубакара Кейта. 20 июля двое неизвестных с ножом напали на Гойту. Инцидент произошел во время торжеств на мусульманском празднике Курбан-Байрам. На президента набросились во время молитвы в мечети в столице Бамако.