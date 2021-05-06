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четверг, 06 мая 2021 13:33

Подарю за ваши деньги: ветераны Туркменистана оплатят свои подарки, которые вручит президент

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Подарю за ваши деньги: ветераны Туркменистана оплатят свои подарки, которые вручит президент
Ветераны в Туркменистане сдают деньги себе на подарки. Фото: turkmenportal.com

Власть в Туркменистане обязала ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Подарки будут вручены им от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.

Деньги у ветеранов-тыловиков собрали в Фарапском районе Лебапской области, что на востоке страны. Практика сбора средств продолжается второй год подряд. Официальную цель сбора не называют, сообщает туркменская служба Радио Свобода.

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Данные о численности ветеранов, живущих в Туркменистане, недоступны. Статус "ветеранов Великой Отечественной войны и тыла" в стране зафиксирован в местном законодательстве. Правила предусматривают, что почти никто из ветеранов тыла не может быть моложе 90 лет, войны - моложе 94.

Подарки для вручения ветеранам не оправдывают размер собранных средств, поскольку половину взноса власть направляет на другие нужды. Какие именно - не уточняется. А в 2020 году ветераны были вынуждены оплачивать из своего кармана государственные награды.

В Туркменистане запретили очереди в государственные магазины. Они "портят имидж" президента, поэтому гражданам нужно будет предварительно зарегистрироваться в магазине.

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Дата
06
мая

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