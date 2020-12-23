Подаренную Лаврову украинскую икону передали посольству

Россия передала украинскую икону XVIII века в посольство Боснии и Герцеговины. Фото: "Цензор.нет"

23 декабря Россия передала украинской иконе XVIII века в посольство Боснии и Герцеговины.

Эту икону председатель президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову 14 грудня, сообщает ТАСС.

"23 декабря по согласованию с дарителем икона была передана в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. При этом рекомендовали партнерам задействовать доступные правовые механизмы для выяснения всех обстоятельств этого дела, включая происхождение упомянутого артефакта", - сказали в МИД РФ.

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Икона содержит штамп, свидетельствующий о принадлежности артефакта Украине.

2 члена президиума Боснии и Герцеговины отказались от встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Демарш устроили после его встречи с 3-м членом президиума от сербов Милорад Додик, на которой Лавров приветствовал резолюцию сербского парламента о военном нейтралитете.