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среда, 25 июля 2018 11:18

Почти зебры: в зоопарке заметили окрашенных ослов

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В зоопарке Каира показывали окрашенных ослов вместо зебр.

Ветеринары позже подтвердили, что в зоопарке показывают ослов, однако руководство зоопарка продолжает утверждать, что это зебры, пишет Oddity Central.

Автор: Nogoum FM
  Из-за сильной жары в Египте на ослах размазалась краска
Из-за сильной жары в Египте на ослах размазалась краска
21 июля один из посетителей зоопарка заметил, что из-за жары на зебрах начали "стекать" характерные черные полоски. Он опубликовал фотографию животного на своей странице в Facebook.
Автор: Facebook Mahmoud A. Sarhan
  Фотографию животного опубликовал один из посетителей зоопарка
Фотографию животного опубликовал один из посетителей зоопарка

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Следует отметить, что у копытного не только длинные уши, что не характерно для зебр, но и на поверхности головы были странные пятна краски. Если внимательно присмотреться, то у этого животного нет гривы, которая у зебр должна расти между ушами.

В 2009 году в зоопарке "Мара Ленд" в Секторе Газы в Палестинской автономии двум белым ослам нарисовали на шерсти черные полоски, чтобы животные стали похожими на зебр. Настоящие зебры умерли от голода во время военных действий в городе зимой. На новых животных у владельцев зоопарка не было денег: чтобы привезти таких из соседнего Египта, нужно было как минимум $ 40 тыс.

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Дата
25
июля

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